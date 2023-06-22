Режим Ілона

Згідно з джерелом, при активації Elon Mode в електрокарі відключаються деякі обмеження, які підстраховують водія. Наприклад, більше не потрібно тримати руки на кермі під час використання автопілота. На цю обережність у мережі надходить дуже багато скарг, адже користувачі вважають цю вимогу надлишковою і набридливою.

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Крім цього, камера, яка спостерігає за напрямком уваги водія, більше не турбує його, якщо він відволікся. Зазвичай це працює інакше: електрокар пильно стежить, куди дивиться водій, і змушує його не відволікатися. Цю функцію теж критикують, оскільки вона завдає незручностей і не завжди працює коректно.

Знайшовши та увімкнувши Elon Mode, хакер під ніком @greenheonly наважився протестувати систему й опублікував кілька відеозаписів. Вони не демонструють візуальні налаштування прихованого режиму.

Водіння без рук на кермі у "Режимі Ілона": відео

Під час майже 600-мильного тесту жодного зауваження від систем автомобіля не надійшло.

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