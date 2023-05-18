Імовірно, йдеться про одну або дві нові моделі, чутки про які ходять із березня. Вони начебто мають стати наймасовішими автомобілями Tesla.

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Я лише хочу підкреслити, що ми вже почали роботу над новим продуктом. Ми вже проєктуємо новий продукт. Ми не сидимо склавши руки,

– каже Маск, додаючи, що автівки будуть "на голову вищими за все те, що є в цій індустрії".

У цей час на екрані позаду Маска був виведений силует одного з нових електромобілів. Можливо, ним стане бюджетний хетчбек за 25 000 доларів, обіцяний у 2020 році. Втім, розкривати подробиці глава Tesla не став, пославшись на те, що ці збори – не місце для анонсів нових продуктів. Таким чином, він натякнув на окремий захід-презентацію.

Дві нові моделі вже згадувалися Маском під час Дня інвестора в березні цього року. Одна за розмірами нагадувала фургон, а інша — седан або хетчбек. Імовірно, це будуть доступні та масові електромобілі. Обсяги їх випуску перевищать 5 мільйонів одиниць на рік, за прогнозами Маска.

Також акціонери, які прийшли на зустріч, могли розглянути новий пікап Cybertruck, який ось-ось запустять у серійне виробництво. Порівняно з іншими прототипами, які з'являлись останнім часом, цей виглядає найбільш завершеним. У в нього залишився величезний склоочисник, також відомий як "гіга-двірник", кузов із висувною кришкою та адаптивні пневмопідвіски для їзди по бездоріжжю. Перші поставки очікуються наприкінці третього кварталу 2023 року.