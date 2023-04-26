Компанія вважає, що привілей з безкоштовною зарядкою, який пропонували покупцям фірмових електрокарів до 2018 року як бонус, уже вичерпав себе. Акція виявилася занадто щедрою. Зараз компанія активно намагається скоротити кількість автомобілів з таким привілеєм.

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Що відомо

Спочатку Tesla запропонувала власникам електромобілів з таким привілеєм 5 000 доларів за відмову від безплатного заряджання , але ці кошти можна було використати лише як знижку під час купівлі нового електромобіля.

, але ці кошти можна було використати лише як знижку під час купівлі нового електромобіля. Тепер же тим, хто змінює свою стару автівку на нову, пропонується додатково 6 років зарядки на фірмових станціях (звичайним покупцям надають 3 роки), за умови отримання нового автомобіля до 30 червня поточного року.

Право на довічну зарядку Tesla активно використовувалося компанією як маркетинговий хід до 2018 року. Це була дійсно приваблива пропозиція, оскільки технічно ви могли б ніколи не платити за заряджання, якщо користуєтесь лише мережею суперчарджерів. Це, звісно, не ідеальний варіант для більшості людей, але для деяких власників, які прагнуть зекономити на паливі та електриці вдома, це надзвичайно цінна перевага.

Привілей прив'язаний до певного автомобіля та його власника і діє до самого кінця терміну експлуатації машини. Однак якщо власник продає машину, право на безплатну зарядку не передається новому власнику. Таким чином, при обміні електромобіля з довічним заряджанням на новий, цей привілей вже не надається.

Сьогодні у світі налічується кілька сотень тисяч автомобілів Tesla з необмеженою зарядкою.