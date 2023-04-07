Автомобілі Tesla напхані всілякими камерами. Вони допомагають сканувати місцевість для функції автопілота, а також знімають усі об'єкти, що наближаються до неї. Записи з цих камер стали об'єктами насмішок з боку працівників.

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Що відомо про це викриття

Першим про це написало видання Reuters. Журналісти поговорили з колишніми підлеглими Ілона Маска і ті розповіли, що не раз у робочих чатах з'являлися зйомки з камер власників автомобілів. На одному з них автомобіль на високій швидкості збиває дитину, на іншому був голий чоловік, що наближався до машини, а також люди, які прали свою спідню білизну. Деякі відео, як, наприклад, зі збитою дитиною, "поширилося "як лісова пожежа", кажуть співрозмовники.

У 2019 році співробітники навіть поширили відео, на якому генеральний директор Tesla Ілон Маск припаркував у своєму гаражі білий Lotus Esprit, автомобіль, який знімали у фільмі про Джеймса Бонда 1977 року. Невідомо, чи знав Маск про це відео.

Обіцянки Tesla

Виробник електромобілів давно обіцяв, що "записи з камер залишаються анонімними та не пов'язані з вами або вашим автомобілем". Проте джерело стверджує, що ці відео можуть легко дозволити співробітникам Tesla відстежити точне місце, де вони були зроблені, навіть коли автомобіль був вимкнений.

Це звучить як грубе вторгнення в приватне життя, і досі незрозуміло, чи збиралися ці відео для законних робочих цілей, зазначає Reuters (наприклад, для навчання самокерованих систем на основі штучного інтелекту).

Наразі в компанії працюють сотні працівників, які займаються маркуванням даних. Їхнім завданням є аналіз відеозаписів та ідентифікація об'єктів для програмного забезпечення компанії, що допомагає водієві. Вони мають доступ до дуже приватної інформації, яка в підсумку була розіслана без жодної видимої причини.

Ми могли зазирнути всередину гаражів людей та їхніх приватних володінь,

– каже один зі співрозмовників.

Багато колишніх співробітників, які займалися маркуванням даних, розповіли Reuters, що вони ділилися зображеннями та відео, щоб "розвіяти монотонність" і посміятися разом, попри те, що менеджери відчитували їх, стверджуючи, що така практика порушує політику компанії.

Від самої Tesla реакції поки не було.