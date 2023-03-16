Інцидент стався 7 березня. Раджеш Рандев поспішав забрати дітей зі школи й не помітив, як переплутав свою Tesla Model 3 з такою самою машиною, яка була припаркована поруч. Він без проблем зміг відчинити двері чужого автомобіля за допомогою програми на своєму телефоні, сів за кермо і поїхав.

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Що сталося

Трохи пізніше він запідозрив недобре, коли побачив тріщину на лобовому склі, якої в його автомобілі не було.

Підозри посилилися, коли він не зміг знайти зарядний пристрій для свого телефону в машині, який завжди лежав у салоні.

Потім чоловікові почали надходити дивні SMS від якогось Махмуда, який стверджував, що Раджеш поїхав на його машині.

Тоді він вирішив зупинитися й уважніше вивчити електрокар. Вийшовши з салону, водій переконався, що у машини не його номер та інші колеса.

Раджеш зателефонував людині, від якої надійшло повідомлення, і зрозумів, що справжній власник дізнався його номер, зателефонувавши в поліцію та повідомивши їм номер машини, що залишилася на парковці. Тоді власник Tesla дозволив Раджешу забрати дітей зі школи, а потім вже повернути йому автомобіль.

Ми обидва посміялися над ситуацією. Справу про викрадення поліція на мене заводити не стала, оскільки для цього не було підстав,

– прокоментував Раджеш Рандев.

Рандев зазначив, що звернувся до Tesla за роз'ясненнями, записавши відеодоказ зі "зламом" чужого автомобіля, але з ним поки що ніхто не зв'язався.

Нагадаємо, додаток-ключ для смартфона від Tesla дозволяє користувачам розблокувати свої автомобілі та почати рух, коли їхній телефон знаходиться поруч, але він повинен бути прив'язаний до автомобіля кожного конкретного власника. Він не може мати можливість відкривати іншу Tesla. Деякі скептики припустили, що Tesla Махмуда, ймовірно, була відкрита і вже увімкнена. Проте, Model 3 має систему, яка блокує двері та не дозволяє нікому сідати за кермо після того, як власник відійшов від автомобіля. Тому, ймовірно, мова йде про баг.