Користувач із ніком @preneh24 розповідає, що 24 січня придбав новеньку Tesla Model Y, але вже 30 числа просто під час руху автострадою кермо електрокара залишилось у нього в руках. Воно відвалилося з кріплення, залишившись бовтатися на дротах. Можливо, під час складання машини майстри забули прикрутити кермо, тому воно просто знялося.

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Що з пасажирами

Патель каже, що ніхто в результаті інциденту не постраждав.

"Сім'я була схвильована, коли отримала доставку Tesla Y 24.01.2023. Їхав по шосе і раптом відвалилося кермо. Пощастило, що позаду не було машини і я зміг виїхати на узбіччя".

Водій викликав евакуатор, відвіз електромобіль до офіційного сервісу, де йому виставили рахунок у 103 долари за встановлення керма на місце. Потерпілому довелося сваритися зі співробітниками сервісу, після чого рульове колесо все-таки прикрутили на місце безплатно.

У своєму пості Прерак звертається до Ілона Маска і каже, що втратив довіру до Tesla. Він просить забрати машину назад і відшкодувати йому суму покупки, оскільки більше не почувається в ній безпечно.

Чи несу я відповідальність за виробничий брак? Не минуло й тижня, як я отримав рахунок за несправне кермо. Хіба компанія не зобов'язана його виправити? Я був би дуже вдячний, якщо ви заберете автомобіль і відшкодуєте [його вартість], оскільки ми втратили довіру, і сім'я не відчуває себе в безпеці, повертаючись на ньому назад,

– пише Прерак Патель, додаючи до твіта скриншоти листування з підтримкою компанії.

Це не перший випадок, коли у відносно новій Tesla відпадає кермо. У 2020 році після аналогічного інциденту представники компанії підтвердили, що під час складання майстер забув про кріплення керма. Тоді все полагодили безплатно.