Електричну Tesla Semi з логотипом відомого виробника газованої води помітили під час буксирування. У ЗМІ відразу ж поповзли розмови про сумнівну надійність вантажівок від Ілона Маска, які вже раніше критикували через невідповідність реальних характеристик заявленим.

Цікаво Tesla провела презентацію електричних вантажівок Semi й уже доставила перші клієнтам

Що сталося з вантажівкою

Зображення Semi на буксирі були вперше опубліковані на Reddit у гілці, присвяченій скептичному ставленню до продукції виробника. Користувач стверджує, що нова вантажівка була помічена в Сакраменто, штат Каліфорнія, де PepsiCo раніше підтвердила їх використання для обслуговування свого сусіднього об'єкта.

На жаль, це все, що відомо про стан вантажівки. Жодна з компаній, не коментує ситуацію та не пояснює, що могло піти не так із новенькою Tesla Semi.

Користувачі субредіта RealTesla, які не надто позитивно ставляться до діяльності автовиробника, вважають це прикладом провалу програми й жартують про "нульові викиди", маючи на увазі буксир, який продукує вихлопні гази. Однак видання Electrek із ними не згодне. Перед початком поставок вантажівки Tesla почала створювати команду для обслуговування вантажівок Tesla Semi у Каліфорнії, включаючи мобільних техніків для виїзду до клієнтів. Тому, на думку журналістів, саме те, наскільки добре компанія справиться з сервісом (зокрема ремонтом поламаних машин), і визначить реальний успіх чи провал Semi.

Проблеми Semi