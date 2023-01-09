Электрическую Tesla Semi с логотипом известного производителя газировки заметили во время буксировки. В СМИ сразу же поползли разговоры о сомнительной надежности грузовиков от Илона Маска, уже ранее критиковавшихся из-за несоответствия реальных характеристик заявленным.

Интересно Tesla провела презентацию электрических грузовиков Semi и уже доставила первым клиентам

Что произошло с грузовиком

Изображения Semi на буксире были впервые опубликованы на Reddit в ветке, посвященной скептическому отношению к продукции производителя. Пользователь утверждает, что новый грузовик был замечен в Сакраменто, штат Калифорния, где PepsiCo ранее подтвердил их использование для обслуживания своего соседнего объекта.

К сожалению, это все, что известно о состоянии грузовика. Ни одна из компаний, не комментирует ситуацию и не объясняет, что могло пойти не так с новенькой Tesla Semi.

Пользователи субредита RealTesla, не слишком положительно относящиеся к деятельности автопроизводителя, считают это примером провала программы и шутят о "нулевых выбросах", имея в виду продуцирующий выхлопные газы буксир. Однако издание Electrek с ними не согласно. Перед началом поставки грузовика Tesla начала создавать команду для обслуживания грузовиков Tesla Semi в Калифорнии, включая мобильных техников для выезда к клиентам. Поэтому, по мнению журналистов, именно то, насколько хорошо компания справится с сервисом (в частности, ремонтом поломанных машин), и определит реальный успех или провал Semi.

Проблемы Semi