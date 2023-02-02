Пользователь с ником @preneh24 рассказывает, что 24 января приобрел новенькую Tesla Model Y, но уже 30 числа прямо во время движения автострадой руль электрокара остался у него в руках. Он отвалился от крепежа, оставшись болтаться на проводах. Возможно, при сборке машины мастера забыли прикрутить руль, поэтому он просто слетел.
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Что с пассажирами
Патель говорит, что никто в результате инцидента не пострадал.
"Семья была взволнована, когда получила доставку Tesla Y 24.01.2023. Ехал по шоссе и вдруг отвалился руль. Повезло, что сзади не было машины и я смог выехать на обочину".
Водитель вызвал эвакуатор, отвез электромобиль в официальный сервис, где ему выставили счет в 103 доллара за установку руля на место. Потерпевшему пришлось ссориться с сотрудниками сервиса, после чего рулевое колесо все-таки прикрутили на место бесплатно.
В своем посте Прерак обращается к Илону Маску и говорит, что потерял доверие к Tesla. Он просит забрать машину назад и возместить ему сумму покупки, поскольку больше не чувствует себя в ней безопасно.
Несу ли я ответственность за производственный брак? Не прошло и недели, как я получил счет за неисправный руль. Разве компания не обязана его исправить? Я был бы очень признателен, если вы заберете автомобиль и возместите [его стоимость], поскольку мы потеряли доверие, и семья не чувствует себя в безопасности, возвращаясь на нем обратно,
– пишет Прерак Патель, добавляя к твиту скриншоты переписки с поддержкой компании.