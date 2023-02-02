Пользователь с ником @preneh24 рассказывает, что 24 января приобрел новенькую Tesla Model Y, но уже 30 числа прямо во время движения автострадой руль электрокара остался у него в руках. Он отвалился от крепежа, оставшись болтаться на проводах. Возможно, при сборке машины мастера забыли прикрутить руль, поэтому он просто слетел.

Интересно Pepsi только что купила новый грузовик Tesla Semi, а он уже сломался

Что с пассажирами

Патель говорит, что никто в результате инцидента не пострадал.

"Семья была взволнована, когда получила доставку Tesla Y 24.01.2023. Ехал по шоссе и вдруг отвалился руль. Повезло, что сзади не было машины и я смог выехать на обочину".

Водитель вызвал эвакуатор, отвез электромобиль в официальный сервис, где ему выставили счет в 103 доллара за установку руля на место. Потерпевшему пришлось ссориться с сотрудниками сервиса, после чего рулевое колесо все-таки прикрутили на место бесплатно.

В своем посте Прерак обращается к Илону Маску и говорит, что потерял доверие к Tesla. Он просит забрать машину назад и возместить ему сумму покупки, поскольку больше не чувствует себя в ней безопасно.

Несу ли я ответственность за производственный брак? Не прошло и недели, как я получил счет за неисправный руль. Разве компания не обязана его исправить? Я был бы очень признателен, если вы заберете автомобиль и возместите [его стоимость], поскольку мы потеряли доверие, и семья не чувствует себя в безопасности, возвращаясь на нем обратно,

– пишет Прерак Патель, добавляя к твиту скриншоты переписки с поддержкой компании.

Это не первый случай, когда в относительно новой Tesla отпадает руль. В 2020 году после аналогичного инцидента представители компании подтвердили, что во время сборки мастер забыл о креплении руля. Тогда все починили бесплатно.