Як повідомляється, починаючи з 2015 року і до березня 2022-го компанія отримала не менше 23 000 скарг на функції автопілота. Головний редактор Handelsblatt Себастьян Маттес повідомив, що команда з 12 осіб просіювала та оцінювала файли протягом шести місяців.

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Деталі викриття

Дані малюють картину піонера електромобілів, який, схоже, має набагато більше технологічних проблем, ніж було відомо раніше. Наприклад, з автопілотом. Файли Tesla містять тисячі повідомлень про ускладнення в роботі систем допомоги водієві. Скарги на те, що автомобілі Tesla раптово гальмують на повній швидкості. Або раптово прискорюються,

– пише Маттес.

За цей період автовиробник отримав:

2 400 повідомлень про проблеми з самоприскоренням.

1 500 випадків про проблеми з функцією гальмування.

Останні включали 139 скарг на ненавмисне екстрене гальмування і 383 на фантомні зупинки через помилкові попередження про зіткнення.

Файли містять понад 1000 звітів про аварії та таблицю з 3000 інцидентів, у яких водії висловлювали занепокоєння щодо безпеки системи допомоги водієві Tesla. Хоча більшість інцидентів, про які повідомлялося, сталися в США, деякі скарги надійшли від власників з Європи та Азії.

Видання Handelsblatt повідомило, що зв'язалося з десятками клієнтів з цих файлів, щоб підтвердити їхні повідомлення, а деякі з них навіть змогли поділитися з виданням відеозаписами.

Крім детальної інформації про тисячі скарг на безпеку, файли, як повідомляється, містили інструкції для співробітників про те, як спілкуватися з клієнтами. Їм наказали не копіювати й не вставляти звіти про інциденти в електронну пошту або текстові повідомлення, а також не залишати інформацію у вигляді записів голосової пошти. Вони можуть лише усно передавати інформацію клієнтам.

Журналісти не змогли отримати коментар від Tesla, оскільки компанія проігнорувала всі запити. Натомість радник Tesla з судових спорів Джозеф Алм заявив виданню Handelsblatt, що дані були викрадені, а подібні матеріали ЗМІ на основі злитої інформації є недопустимими без "виняткових обставин". У коментарі виданню Electrek Алм також заявив, що компанія вважає, що "незадоволений колишній співробітник" використав свій доступ для викрадення даних попри підписану угоду про нерозголошення. На цього неназваного працівника чекає суд.