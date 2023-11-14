Пропагандисты не теряют энергии и создают новые фейки на тему "политического кризиса" в Украине, "мятеж генералов", "противостояние гражданских властей и военного командования". Распространение фото с открытками, на которых якобы призывают проголосовать на выборах за Залужного, является фейковым. 24 Канал.
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"Народ За" – новое ИПСО России
В социальных сетях и мессенджерах пропагандисты распространяют информацию, будто на улицах украинских городов раздают предвыборные листовки, цель которых призвать людей поддержать Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на предстоящих президентских выборах.
В основе "вброса" – фотография с агитационными открытками в поддержку Валерия Залужного. На фото изображено, как кто-то держит одну из открыток, а другие лежат на асфальте.
Над стилистикой самой листовки пропагандисты не слишком заморочились. Они скопировали агитационные листовки на выборы партии "Слуги народа" в 2019 году. Россияне применили "игру слов" - "Зе" заменили на "За". В конечном итоге возле изображения Президента Украины Владимира Зеленского перечеркнуто "Зе", а возле Главнокомандующего Залужного выделено "За", что означает правильный выбор.
Враг создает новые фейки о раздоре между президентом Зеленским и Валерием Залужным / Центр противодействия информации
Тем не менее, эти открытки – полный подлог.
Прежде всего, никто не объявлял о проведении выборов или предвыборной деятельности, которая по закону должна начаться за 90 дней до выборов.
Президент Владимир Зеленский 6 ноября заявил, что Украине нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах, имеющих соответствующие ресурсы для помощи и поддержки. Президент отметил, что выборы в Украине — не ко времени.
В общем, стоит заметить, что сам Залужный никогда раньше в публичных выступлениях или интервью не заявлял о политических амбициях или желании баллотироваться в президенты.
Это ИПСО – очередная попытка россиян заверить народ в собственном нарративе о конфликте между президентом Украины и военными, провоцирование недоверия к военным у действующего президента Украины.
"Раскол" между властью и армией: что известно
- Тема раздора между Зеленским и Залужным одна из ключевых, которую россияне используют для дестабилизации украинского общества. Еще в начале войны Владимир Путин говорил, что предлагает военным совершить мятеж и взять на себя полноту власти в Украине. С тех пор россияне продолжают эту концепцию – вносить раздор между политическим и военным руководством нашей страны.
- Россияне используют технологию замены лиц, то есть дипфейки для нарушения "здоровой среды" Украины. Пропагандисты публикуют фейковые заявления военного командования, якобы призывающего к перевороту внутри страны.
- Россия продолжает свою борьбу в информационной войне против Украины, используя все возможные средства, в том числе лояльных к себе западных журналистов. Так, в западной печати появилась статья, в которой автор предполагал, что Президент Украины якобы был недоволен выходом статьи Залужного, а также успехами контрнаступления.