В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что это очередной фейк. В нем объяснили, почему заявления России об уничтоженном складе боеприпасов на Киевщине – ложь.

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Что придумали российские пропагандисты

Так, враги придумали басню, что якобы поразили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Девичок Киевской области. Собственно об этом отчитываются в российском министерстве обороны.

Тем временем Центр стратегических коммуникаций отмечает, что враг по Киевщине запустил сразу три баллистических ракеты. Известно, что одну из них удалось сбить. Остальные две попали в поле между населенными пунктами. Об этом заявили журналисты проекта "Без лжи".

В результате российской атаки 11 ноября повреждения получили 18 жилых домов. Так, в результате взрывной волны и падения обломков выбило окна, двери, повредило крыши и фасады. Также повреждения получили ряд хозяйственных помещений, заборов, а также одно из частных предприятий.



Россияне разгоняют фейк о попадании в состав боеприпасов в Киевской области / Иллюстрация SPRAVDI

В Центре подчеркнули, что нет никакой информации о складе боеприпасов. А все потому, что российские захватчики снова попытались выдать желаемое за действительное.

Что известно о ракетном ударе по Киеву