Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок прокомментировал этот инцидент 24 Каналу. По его словам, если рассматривать анонсированное участие Маска в российской конференции вместе со всеми его циничными заявлениями, речь идет об активной эксплуатации темы российско-украинской войны.

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"Неизвестно, будет он там физически или будет выступать онлайн. Интересный момент, его нужно принимать во внимание, но не важный, потому что важен сам факт заявлений Маска. Он их делает неоднократно, таких заявлений немало", – констатировал Клочок.

Маск – будущий Трамп?

По мнению аналитика, Маск и бывший президент США Дональд Трамп очень схожи именно по поведению и типажу. И один, и другой всегда пытались быть на острие событий, в эпицентре скандалов – и это существенно добавляло им медийности.

В конце концов, именно это привело Трампа к должности президента США.

Поэтому я не исключаю, что у Маска такие же амбиции. <...> То, что он активно эксплуатирует войну России против Украины для собственной медийности, по-моему, совершенно очевидно,

– отметил Клочок.

Вряд ли Маск примет участие в следующей президентской кампании, но он будет наращивать свои мощности на перспективу. Так, предприниматель строит свою политическую карьеру.

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