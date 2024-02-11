Волонтер Сергей Стерненко 8 февраля сообщил, что оккупанты начали использовать спутниковый интернет Starlink. На фронт к врагу они начали массово прибывать из ОАЭ, где и были активированы.

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В ГУР опубликовали доказательства

В разведке подтвердили, что враг использует терминалы спутниковой связи Starlink. В частности удалось перехватить разговоры российских военных о налаживании доступа к интернету.

Так, установили, что доступ к интернету Starlink имеют оккупанты из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России. Известно, что они базируются в Донецкой области возле Клещеевки и Андреевки.

Перехваченные разговоры оккупантов о настройке Starlink: смотрите видео

Что известно об использовании Starlink оккупантами