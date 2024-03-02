Он назвал “правдивым” пост, где утверждалось, что Украина не имеет достаточно людей, чтобы противостоять России, именно поэтому должна отдать свои территории. Только недавно Маск говорил, что Кремль не может проиграть в войне и выступил против финансовой помощи нашему государству.

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Маск о войне.

Илон Маск в соцсети Х публично согласился со словами основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса, который заявил, что оккупированные территории должны остаться за Россией. Миллиардер написал под соответствующим постом: "К сожалению, это правда".

Уродливый мир лучше, чем любое их представление об идеальной войне. Заморозьте линии... Пусть получат (Россия – 24 Канал) Крым, Донецк, Луганск,

– заявил основатель ЧВК,

Как отметил Эрик Принс, США якобы должны закончить войну в Украине, поскольку якобы все, что она сейчас делает – это демографическое уничтожение. Американский предприниматель утверждает, что государство "пережевывает следующее поколение рабочей силы, которое они действительно не могут заменить сейчас".

Кроме этого, бывший офицер ВМС США написал, якобы у Украины не хватает живой силы, а западная оборонная база "жалкая". Принс написал, что "русского медведя в традиционной войне не превзойдешь".

Миллиардер и война в Украине