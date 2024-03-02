Він назвав "правдивим" пост, де стверджувалося, що Україна не має достатньо людей, щоб протистояти Росії, саме тому має віддати свої території. Лише нещодавно Маск казав, що Кремль не може програти у війні і виступив проти фінансової допомоги нашій державі.

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Маск про війну.

Ілон Маск у соцмережі Х публічно погодився з словами засновника ПВК Blackwater Еріка Принса, який заявив, що окуповані території мають лишитися за Росією. Мільярдер написав під відповідним постом: "На жаль, це правда".

Потворний мир краще, ніж будь-яке їхнє уявлення про ідеальну війну. Заморозьте лінії... Нехай отримають (Росія – 24 Канал) Крим, Донецьк, Луганськ,

– заявив засновник ПВК,

Як зазначив Ерік Прінс, США нібито мають закінчити війну в Україні, оскільки нібито все, що вона зараз робить – це демографічне знищення. Американський підприємець стверджує, що держава "пережовує наступне покоління робочої сили, яке вони дійсно не можуть замінити зараз".

Окрім цього, колишній офіцер ВМС США написав, нібито в України не вистачає живої сили, а західна оборонна база "жалюгідна". Прінс написав, що "російського ведмедя у традиційній війні не перевершиш".

Мільярдер та війна в Україні