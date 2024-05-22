Это стало возможным благодаря решению Совета Европейского Союза, который накануне одобрил использование доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

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Первую выплату Украина получит в июле 2024 года

Вицепредседатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис поздравил решение Совета Евросоюза, разблокирующее использование чрезвычайных поступлений от активов российского центробанка в ЕС.

Скорость остается ключевым фактором. И Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле,

– сказал он.

В то же время Еврокомиссия уточнила, что решение по активам России вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

"Ресурсы (по российским активам – 24 Канал) будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", – подчеркнули там.

В конце концов, в 2024 году все полученные из российских активов средства ЕС направит в механизм Ukraine Facility – четырехлетнюю программу предоставления Украине экономической помощи. По данным Еврокомиссии, речь идет о 2,5 – 3 миллиардах евро.

При этом решения позволяют определить приоритетность потребностей, которые предположительно изменятся со временем. Распределение будет пересматриваться ежегодно с первым пересмотром до 1 января 2025 года.

Обратите внимание! После полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка России на сумму около 260 миллиардов евро. Более двух третей из них заморожены в Европейском Союзе.

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