Это стало возможным благодаря решению Совета Европейского Союза, который накануне одобрил использование доходов от замороженных активов России в пользу Украины.
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Первую выплату Украина получит в июле 2024 года
Вицепредседатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис поздравил решение Совета Евросоюза, разблокирующее использование чрезвычайных поступлений от активов российского центробанка в ЕС.
Скорость остается ключевым фактором. И Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле,
– сказал он.
В то же время Еврокомиссия уточнила, что решение по активам России вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
"Ресурсы (по российским активам – 24 Канал) будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", – подчеркнули там.
В конце концов, в 2024 году все полученные из российских активов средства ЕС направит в механизм Ukraine Facility – четырехлетнюю программу предоставления Украине экономической помощи. По данным Еврокомиссии, речь идет о 2,5 – 3 миллиардах евро.
При этом решения позволяют определить приоритетность потребностей, которые предположительно изменятся со временем. Распределение будет пересматриваться ежегодно с первым пересмотром до 1 января 2025 года.
На что пойдут замороженные активы, переданные Украине ЕС
- Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что Украина должна получить прибыль от замороженных российских активов. В настоящее время эта сумма составляет ориентировочно 2,8 миллиарда евро.
- Липавский также подчеркнул, что эти средства будут израсходованы для поддержки обороноспособности Украины. В частности, минимум 90% от указанной суммы направят именно на обеспечение украинской армии.
- Следует отметить, что наши союзники пока не решаются передать Украине сами российские активы. Почему так сложилось и что будет с этой ситуацией дальше – читайте в материале.