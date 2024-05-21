Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что сейчас нужно подождать все процедурные моменты. Хотелось бы, чтобы уже в ближайший месяц этот механизм заработал.

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Важно то, что 90% из средств направят именно на обеспечение украинского войска. Это две чрезвычайно важные новости.

Мы сейчас в мире тотальной измены имеем две большие победы. Первое – что вообще состоялся этот переломный момент. И таки приняли решение передать Украине доходы от замороженных активов. Второй – едва ли не самый дискуссионный – то, что 90% из этих средств сможем использовать. Это колоссальный сдвиг. Это свидетельствует о больших ментально-политических изменениях у наших партнеров,

– подчеркнул Несвитайлов.

Этот шаг приближает Украину к тому, чтобы со временем партнеры таки приняли решение о передаче самих замороженных российских активов Украине.

Как будет реагировать Россия

Как отметил Несвитайлов, самое интересное, что украинская армия теперь будет уничтожать россиян за российские деньги. Очевидно, что это существенно разозлит Россию.

Однако вряд ли Россия имеет какие-то рычаги влияния на ЕС. Они будут делать все то же, что и раньше.

Россия будет агрессивно реагировать. Будут пробовать делать гибридные информационные атаки, чем они и занимаются. Будут пробовать давить через создание кризиса с мигрантами, но из-за закрытости границ у них меньше возможностей с этим. Ядерный шантаж. Не думаю, что Россия имеет реальные инструменты, которые смогут как-то повлиять на страны Запада,

– сказал Несвитайлов.

ЕС передаст доходы с замороженных активов России: коротко