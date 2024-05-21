Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що наразі потрібно зачекати на усі процедурні моменти. Хотілося б, щоб вже у найближчий місяць цей механізм запрацював.

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Важливо те, що 90% з коштів спрямують саме на забезпечення українського війська. Це дві надзвичайно важливі новини.

Ми зараз у світі тотальної зради маємо дві великі перемоги. Перше – що взагалі відбувся цей переломний момент. І таки ухвалили рішення передати Україні прибутки від заморожених активів. Другий – ледь чи не найбільш дискусійний – те, що 90% з цих коштів зможемо використовувати. Це колосальний зсув. Це свідчить про великі ментально-політичні зміни у наших партнерів,

– підкреслив Несвітайлов.

Цей крок наближає Україну до того, аби з часом партнери таки ухвалили рішення про передачу самих заморожених російських активів Україні.

Як реагуватиме Росія

Як наголосив Несвітайлов, найцікавіше, що українська армія тепер знищуватиме росіян за російські гроші. Очевидно, що це суттєво роздратує країну-агресорку.

Однак навряд чи Росія має якісь важелі впливу на ЄС. Вони робитимуть все те саме, що й раніше.

Росія буде агресивно реагувати. Будуть пробувати робити гібридні інформаційні атаки, чим вони й займаються. Будуть пробувати тиснути через створення кризи з мігрантами, але через закритість кордонів у них менше можливостей з цим. Ядерний шантаж. Не думаю, що Росія має реальні інструменти, які зможуть якось вплинути на країни Заходу,

– сказав Несвітайлов.

ЄС передасть доходи із заморожених активів Росії: коротко