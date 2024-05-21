Яку підтримку отримає Україна
Україна має отримати прибуток від заморожених російських активів. Зараз це орієнтовно 2,8 мільярда євро.
Читайте також Не все так просто: які є вимоги до банківських рахунків для отримання пенсії
Ці кошти будуть витрачені для підтримки обороноздатності України. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський оголосив, що щонайменше 90% від вказаної суми спрямують саме на підтримку українського війська.
Сьогодні в рамках ЄС ми вирішили передати Україні кошти, отримані від заморожування активів російського Центрального банку. Лише цього року це може скласти до 74 мільярдів крон.
V rámci EU jsme dnes rozhodli o převedení výnosů ze zmražených aktiv ruské centrální banky ve prospěch Ukrajiny. Jen za tento rok může jít až o 74 miliard korun.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 21, 2024
90 % z výnosů půjde na vojenskou podporu. Rusko musí zaplatit za škody napáchané svojí agresivní válkou.