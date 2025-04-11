Естонія затримала російський танкер тіньового флоту

Вона прозвучала після затримання танкера Kiwala, передає 24 Канал з посиланням на ERR.

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Зазначається, що ця операція розпочалась у четвер увечері та завершилася вранці в п’ятницю. Зокрема судно було затримано біля острова Аегна, неподалік Таллінна.

Цахкна наголосив, що боротьба з діяльністю російського "тіньового флоту" у Балтійському та Північному морях ефективна. Водночас сприяє захисту навколишнього середовища й безпеки на морі.

Ми діємо скоординовано та цілеспрямовано для захисту нашої безпеки та довкілля, а також реалізуємо своє право перевіряти підозрілі судна, що проходять через виключну економічну зону Естонії,

– сказав Маргус Цахкна.

Він додав, що Kiwala зайшла у води Естонії без реєстрації та страхування. До того ж вона вже перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Важливо! Це було перше затримання судна тіньового флоту, здійснене Естонією.

Що відомо про затримання

З червня минулого року Естонія стала першою країною, яка почала перевіряти судна російського "тіньового флоту". Відтоді було перевірено документи майже 500 суден.

У випадку з Kiwala, танкер прямував із заходу на схід, до російського порту Усть-Луга. Зокрема операція розпочалася, коли Kiwala наблизилася до територіальних вод Естонії ввечері в четвер. Вона тривала після входу судна в зону близько 3:00 ранку п’ятниці за місцевим часом.

Зауважте! Військово-морські сили Естонії (Merevägi) входять до складу Сил оборони Естонії (EDF) і з 2023 року повністю відповідають за морські патрулі, після об’єднання з цивільним флотом Департаменту поліції та прикордонної охорони.