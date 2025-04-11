Эстония задержала российский танкер теневого флота

Она прозвучала после задержания танкера Kiwala, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Отмечается, что эта операция началась в четверг вечером и завершилась утром в пятницу. В частности судно было задержано возле острова Аэгна, неподалеку Таллинна.

Цахкна отметил, что борьба с деятельностью российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях эффективна. В то же время способствует защите окружающей среды и безопасности на море.

Мы действуем скоординировано и целенаправленно для защиты нашей безопасности и окружающей среды, а также реализуем свое право проверять подозрительные суда, проходящие через исключительную экономическую зону Эстонии,

– сказал Маргус Цахкна.

Он добавил, что Kiwala зашла в воды Эстонии без регистрации и страхования. К тому же она уже находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии.

Важно! Это было первое задержание судна теневого флота, осуществленное Эстонией.

Что известно о задержании

С июня прошлого года Эстония стала первой страной, которая начала проверять суда российского "теневого флота". С тех пор были проверены документы почти 500 судов.

В случае с Kiwala, танкер направлялся с запада на восток, в российский порт Усть-Луга. В частности операция началась, когда Kiwala приблизилась к территориальным водам Эстонии вечером в четверг. Она продолжалась после входа судна в зону около 3:00 утра пятницы по местному времени.

Обратите внимание! Военно-морские силы Эстонии (Merevägi) входят в состав Сил обороны Эстонии (EDF) и с 2023 года полностью отвечают за морские патрули, после объединения с гражданским флотом Департамента полиции и пограничной охраны.