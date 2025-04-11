Що відомо про затримане Естонією судно

Як повідомив естонський командувач Військово-морськими силами, Іво Вярк, затримане судно не підозрюють в загрозі критичній інфраструктурі, передає 24 Канал з посиланням на ERR.

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Водночас відомо, що судно під санкціями Євросоюзу, а його маршрут пролягав до російської Усть-Луги. Крім того, останнім часом танкер ходив прапором Джибуті.

Операція по захопленні була спланована заздалегідь, ввечері 10 квітня, розпочалася вона о третій ночі 11 квітня. Також, було залучено вертоліт.

Зараз судно перебуває на схід від острова Аегна. За ним наглядають два військові кораблі, свідчать дані MarineTraffic.

Перебуває на танкері 24 людини, а його капітан – громадянин Китаю, який співпрацює зі слідством.

Зверніть увагу! Власники і керівники судна регулярно змінювалися, щоб уникнути прямих зв'язків з Росією і приховати справжніх вигодонабувачів, повідомляє український портал War&Sanctions.