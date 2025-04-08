Президент України почав з китайських військових, яких взяли в полон на Донеччині. Як розповіла ведуча 24 Каналу Альбіна Підгірняк, тепер наша держава звертатиметься до партнерів з вимогою відреагувати, адже Україна фактично воює одразу проти кількох держав.

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Росія, безумовно, є агресором

Окрім війська, мовилось про спільну безпеку, яка важлива не тільки для України, але й для всієї Європи. Володимир Зеленський подякував делегації з Бельгії та особисто прем'єру за цінний дипломатичний крок, який підтверджує підтримку нашої держави.

Я дякую за те, що ви сьогодні з нами й за те, що почали візит з поїздки в Бучу – місця, яке для багатьох людей у світі є промовистим символом війни Росії проти України. Для нас надзвичайно важливо, щоб всі партнери і кожен у світі знали, що саме Росія намагається зробити. І це не тільки про захоплення територій України, а про знищення нашого народу,

– наголосив президент.

Справді Барт де Вевер розпочав візит з Бучі. Це було дуже складно для прем'єра Бельгії, тому що, коли він переглядав знімки з тими звірствами, які чинила Росія на Київщині, то на його очі навернулися сльози. Він відзначив, що дуже важко дивитися на ці світлини і розуміти, що це реально робила Росія.

"Цього ранку я відвідав Бучу, я бачив фото людей, які загинули. У них я бачу українців, які приїздили до нас. Це жахливі воєнні злочини, які Росія вчинила. Росія порушила всі обіцянки, всі угоди. Вона є агресором, а Україна жертвою. Тут не може бути жодних сумнівів", – заявив Барт де Вевер.

Бельгія надасть Україні нову допомогу

Бельгійський прем'єр також розповів про важливі кроки, які зробила його країна для підтримки України. Зокрема стало відомо, що ми отримаємо щорічний пакет допомоги на суму в мільярд євро. Крім цього, прем'єр-міністр пообіцяв, що наша країна отримає F-16 без жодних затримок.

Мільярд євро – це вагомо і це реально допоможе захисту життя. Сьогодні в Україні разом з прем'єр-міністром є представники 10 бельгійських оборонних компаній. Ми говорили про спільне виробництво, про інвестиції в Україну. Це те, що працюватиме на безпеку всієї Європи,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Він розповів, що є 3 угоди з бельгійськими виробниками. Зараз вони підписують відповідні документи. Потенціал України у захисті – це потенціал всієї Європи у стримуванні будь-якої ворожої активності проти себе.

Крім цього, Володимир Зеленський подякував Бельгії за посилення нашої військової авіації. Він відзначив, що країна послідовно підтримує нас від перших днів повномасштабного вторгнення.

Чи продовжить Європа санкції проти Росії

Ще одне важливе питання, яке обговорили сторони, стосувалося заморожених російських активів. Їхня найбільша кількість зосереджена саме в країнах ЄС. Цікаво, що посланець Путіна Кирило Дмитрієв перед поїздкою до Вашингтона, також був у Європі.

Ми знаємо, що росіяни хотіли знайти можливість якось повернути заморожені активи. Ми працюємо над тим, щоб партнери, особливо європейські, не знімали санкцій. Я думаю, що нервувати не треба. Окрім угорського голосу, зараз всі об'єднані. Є розуміння, що санкції знімати не треба,

– сказав Володимир Зеленський.

Щодо цього також висловився прем'єр-міністр Бельгії. У нього запитали, чи може угорський прем'єр Віктор Орбан проголосувати проти санкцій і так розморозити російські активи. Він наголосив, що Європа розуміє всі підступні мотиви росіян і залишається об'єднаною.

Українську позиція в Європі підтримують 26 з 27 країн, тут немає ніякого блокування. Звичайно, всі ці 26 країн дуже скептично налаштовані російських намірів. Тому є велика підтримка того, щоб санкції залишалися,

– акцентував Барт де Вевер.

Володимир Зеленський наголосив, що на Росію можна тиснути шляхом посилення санкцій, а ще – підсиленням Україну, надавши нам додаткову військову допомогу. Мовиться про збільшення систем Patriot.