Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує 24 Канал.

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Допомога від Бельгії

Прем'єр Бельгії 8 квітня оголосив про нове рішення щодо пакета допомоги в один мільярд євро для України на 2025 рік.

Кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання,

– розповів посадовець.

Де Вевер також відзначив велику зацікавленість у розміщенні оборонного виробництва його країни в Україні, оголосивши і про підписання сьогодні відповідних контрактів.

"Нам потрібно допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності, а також треба заново озброювати Європу проти нової агресії Росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудовувати можливості для нашого ВПК", – наголосив прем'єр.

Додамо, що під час сьогоднішньої пресконференції Володимир Зеленський подякував очільнику бельгійського уряду за оборонний пакет та наголосив, що допомога країни є вагомою.

За словами українського лідера, під час зустрічі сторони порушили питання спільного виробництва й інвестицій у виробництво в Україні, що, своєю чергою, працюватиме на безпеку Європи. Гарант додав, що сьогодні українські та бельгійські виробники мають вже 3 угоди, а відповідні документи підписуються.

Також ми вдячні за участь Бельгії в програмі посилення нашої військової авіації. Ми працюємо над постачаннями F-16 від Бельгії. Загалом Бельгія підтримує нас послідовно від перших днів повномасштабного вторгнення,

– підкреслив він.

Зокрема, це оборонна, політична, гуманітарна підтримка – підтримка, зокрема, й українців у Бельгії.

"А найголовніше, як основа нашої взаємодії, – це відчуття справедливості. Відчуття, яке Бельгія з нами поділяє: справедливість нашого захисту і несправедливість російської агресії. Я дякую всьому народу Бельгії", – висловив вдячність президент України, опублікувавши пост про візит глави бельгійського уряду.

Зазначимо, що перший візит після призначення на посаду прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера – візит саме в Україну.

Барт де Вевер з візитом в Україні: дивіться відео

Нагадаємо, Норвегія виділяє близько 415 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Частина цих коштів піде на чеську ініціативу щодо снарядів, а інша – через Європейський фонд миру.