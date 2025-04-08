Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, информирует 24 Канал.

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Помощь от Бельгии

Премьер Бельгии 8 апреля объявил о новом решении по пакету помощи в один миллиард евро для Украины на 2025 год.

Каждый год мы будем выделять по одному миллиарду на оборонные вопросы,

– рассказал чиновник.

Де Вевер также отметил большую заинтересованность в размещении оборонного производства его страны в Украине, объявив и о подписании сегодня соответствующих контрактов.

"Нам нужно помочь Украине построить собственные оборонные способности, а также надо заново вооружать Европу против новой агрессии России. Нам нужно сотрудничать, чтобы увидеть, как наш частный сектор может заинтересоваться в перспективе инвестировать в Украину и развивать возможности для нашего ВПК", – подчеркнул премьер.

Добавим, что во время сегодняшней пресс-конференции Владимир Зеленский поблагодарил главу бельгийского правительства за оборонный пакет и отметил, что помощь страны является весомой.

По словам украинского лидера, во время встречи стороны подняли вопрос совместного производства и инвестиций в производство в Украине, что, в свою очередь, будет работать на безопасность Европы. Гарант добавил, что сегодня украинские и бельгийские производители имеют уже 3 соглашения, а соответствующие документы подписываются.

Также мы благодарны за участие Бельгии в программе усиления нашей военной авиации. Мы работаем над поставками F-16 от Бельгии. В общем Бельгия поддерживает нас последовательно с первых дней полномасштабного вторжения,

– подчеркнул он.

В частности, это оборонная, политическая, гуманитарная поддержка – поддержка, в частности, и украинцев в Бельгии.

"А самое главное, как основа нашего взаимодействия, – это ощущение справедливости. Ощущение, которое Бельгия с нами разделяет: справедливость нашей защиты и несправедливость российской агрессии. Я благодарю весь народ Бельгии", – выразил благодарность президент Украины, опубликовав пост о визите главы бельгийского правительства.

Отметим, что первый визит после назначения на должность премьер-министра Бельгии Барта де Вевера – визит именно в Украину.

Барт де Вевер с визитом в Украине: смотрите видео

Напомним, Норвегия выделяет около 415 миллионов евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины. Часть этих средств пойдет на чешскую инициативу по снарядам, а другая – через Европейский фонд мира.