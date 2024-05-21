Як платять пенсію в Україні

Українці можуть отримувати свої пенсії або "Укрпоштою", або через обраний банк. Зручний спосіб вони обирають індивідуально.

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Проте пенсіонери зі статусом ВПО можуть отримувати свої виплати лише через Ощадбанк.

Вимоги до банківських рахунків пенсіонерів

  • рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків;
  • поточний рахунок відкривається саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;
  • має бути активним (діючим).

Нагадаємо, що у заяві про призначення чи перерахунок пенсії вказується номер рахунку в міжнародному форматі IBAN. Він складається з 29 цифр та літер.

Пенсіонер обов'язково має повідомляти ПФУ про зміну своїх реквізитів чи банку. Зробити це можна безпосередньо через сайт Пенсійного фонду.