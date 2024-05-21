Як впливає стаж на пенсію

Якщо особа має недостатню кількість стажу, вона може його докупити. Значення цього показника прямо впливає на час виходу громадянина на пенсію.

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Варто зауважити, що кінцевий розмір пенсійної виплати залежить від стажу. Однак, вагомішим фактором все ж є зарплата, яку протягом усього часу роботи отримувала особа.

За кожен рік стажу пенсійна виплата зростає на 1% від основного розміру пенсії, проте це значення не може бути більшим ніж 1% від визначеного в Україні прожиткового мінімуму.

Вагомий вплив має і рік виходу особи на заслужений відпочинок:

до жовтня 2011 року: визначений понаднормовий стаж для чоловіків складає мінімум 25 років, для жінок – 20 років;

після жовтня 2011 року: для чоловіків – від 35 років, жінок – 30 років.

Як відбувається розрахунок

Під час розрахунку надбавки за стаж, до уваги береться актуальний на цей момент прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Зараз це значення – 2 361 гривня.

Наприклад, пенсіонер має 30 років понаднормового стажу і його пенсійна виплата вища за мінімальну. Тоді його доплата така: 2 361 грн х 30% = 708 гривень.