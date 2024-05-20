Росія заблокувала активи банків ЄС

Такий крок може бути пов'язаний з відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід своїх банків з Росії. Усе відбулося за позовом дочірньої компанії "Газпрому" – "РусХимальянса" про невиконання зобовʼязань по спільному проєкту.

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Тож суд наклав арешт на UniCredit на суму 463 мільйонів євро. Це еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні.

Також було заморожено активи:

Deutsche Bank – 238,6 мільйона євро;

Commerzbank – 94,9 мільйона євро.

Також суд постановив, що банки не зможуть продати себе без згоди на це Володимира Путіна. Там зазначили, що ці заходи були необхідними, бо банки "вживають заходів, спрямованих на відчуження свого майна в Росії".

Нагадаємо! Компанія "РусХимальянс", оператор газопереробного заводу та заводу з виробництва скрапленого природного газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні 2021 року, вона уклала угоду з німецькою компанією Linde на проєктування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Проте вже через рік Linde була змушена зупинити роботу над проєктом через санкції, запроваджені ЄС.

"РусХимальянс" звернувся до банків-гарантів UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank, що відмовилися виконувати свої зобов'язання, оскільки платіж російській компанії може порушити санкції ЄС.

Також компанія подала позови проти таких банків: