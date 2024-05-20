Россия заблокировала активы банков ЕС

Такой шаг может быть связан с ответом на призывы Европейского центрального банка ускорить выход своих банков из России. Все произошло по иску дочерней компании "Газпрома" – "РусХимальянса" о невыполнении обязательств по совместному проекту.

Читайте также Россия доставляет в ЕС огромные объемы нефти через Турцию

Поэтому суд наложил арест на UniCredit на сумму 463 миллионов евро. Это эквивалентно примерно 4,5% его активов в стране.

Также были заморожены активы:

Deutsche Bank – 238,6 миллиона евро;

Commerzbank – 94,9 миллиона евро.

Также суд постановил, что банки не смогут продать себя без согласия на это Владимира Путина. Там отметили, что эти меры были необходимыми, потому что банки "принимают меры, направленных на отчуждение своего имущества в России".

Напомним! Компания "РусХимальянс", оператор газоперерабатывающего завода и завода по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. В июле 2021 года, она заключила соглашение с немецкой компанией Linde на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса. Однако уже через год Linde была вынуждена остановить работу над проектом из-за санкций, введенных ЕС.

"РусХимальянс" обратился к банкам-гарантам UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank, которые отказались выполнять свои обязательства, поскольку платеж российской компании может нарушить санкции ЕС.

Также компания подала иски против таких банков: