Речь идет о европейских санкциях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News, что цитирует государственного секретаря США.

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Санкции как элемент любого соглашения

По словам Рубио, российско-украинский "конфликт" невозможно решить военным путем, поскольку ни одна из сторон таким образом не сможет достичь своих максималистских целей.

Поэтому США рассматривают возможность реализации долгосрочной безопасности для Украины, которая требует "сдерживающего фактора против будущих атак и будущих вторжений".

На мирных переговорах Москва и Киев должны найти взаимоприемлемый результат, а европейские санкции против России будут на повестке дня в любом будущем соглашении о прекращении огня, говорит госсекретарь США.

Напомним, Рубио также рассказал, что на переговорах в Джидде с Украиной обсуждали возможные территориальные уступки. На следующий день, 12 марта, представители США планируют "контактировать" с Россией.