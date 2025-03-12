Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Это станет следующим шагом после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Читайте также Теперь мяч на стороне России, – Рубио заявил, что Киев разделяет видение мира Трампа

Вашингтон будет контактировать с Москвой о прекращении войны

По словам Рубио, США рассчитывают на позитивный сигнал от Москвы и призывают ее прекратить боевые действия.

Военного решения этого конфликта не существует,

– подчеркнул он.

Также госсекретарь подтвердил, что во время переговоров в Джидде 11 марта стороны обсуждали возможный формат переговорного процесса, в том числе и тему территориальных уступок.

К слову, после переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня на 30 дней на море, в воздухе и на суше.

К тому же Вашингтон передаст Москве предложения о прекращении огня, а США готовы работать вместе с Украиной и европейскими партнерами для достижения мира.