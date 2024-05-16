Как Турция помогает России

Стало известно, что лазейка в санкциях позволила импортировать в ЕС "смешанное" топливо, если оно маркируется как нерусское. Эта лазейка дала Москве получить до 3 миллиардов евро дохода за 12 месяцев после запрета ЕС на ввоз российской нефти и нефтепродуктов в феврале 2023 года.

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Схема была реализована с использованием трех турецких портов:

Джейхан;

Мармара-Эреглиси;

Мерсин.

Напомним! До 24 февраля 2022 года 75% сырой нефти и 40% дизтоплива поступали в ЕС из России.

В ответ на запрет ЕС покупать определенные энергоносители, Турция значительно увеличила импорт топлива из России, а также нарастила ее экспорт в Евросоюз.

С февраля 2023 года по февраль 2024 года Турция заметно увеличила объемы закупок топлива из России, которые выросли на 105% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, турецкий экспорт в ЕС за тот же период вырос на 107%.

Обратите внимание! В Турции есть нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать почти 1 миллион баррелей нефти в день.

Значительные объемы российского топлива были просто перепакованы и переправлены дальше. В юго-восточном порту Джейхан ограничено автомобильное и железнодорожное сообщение с нефтеперерабатывающими заводами. Оно препятствует получению большого количества топлива, поэтому основной его доступ происходит преимущественно морским транспортом.

В период с февраля 2023 по 2024 год порт получил примерно 22 миллиона баррелей топлива, из которых 92% происходят из России. Это втрое больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, данные показывают, что 85% экспорта топлива из порта было отправлено в Европейский Союз за тот же период.