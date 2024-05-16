Курс валют в банках
- По состоянию на утро 16 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,50 гривны (-5 копеек против 15 мая), а продажа – 40 гривен (-2 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,70 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 43,35 гривны (+15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (-3 копейки), а продажа – 40 гривен (-4 копейки).
- Евро покупают по 43,24 гривны (+9 копеек), а продают за 43,43 гривны (+13 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию на 16 мая, обменники покупают доллар в среднем за 39,70 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,10 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43 гривны (+2 копейки), а продажа – 43,39 гривны (без изменений).
Какие прогнозы относительно курса доллара
Как сообщают в НБУ, население Украины ухудшили свои прогнозы относительно курса доллара. Поэтому в марте ожидалось, что курс будет на уровне 39,80 гривны, а в прошлом месяце – аж 40,73 гривны.
- Кроме того, финансовые аналитики также ухудшили ожидания: в марте с 41,13 гривны до 41,81 гривны в апреле.
- На сегодня банкиры ожидают, что курс вырастет до 41,69 гривны. Хотя в январе прогноз составлял 41,31 гривны.