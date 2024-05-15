Какова цена вышиванок президента и первой леди

С начала полномасштабной войны глава государства Владимир Зеленский демонстрирует во время праздничных обращений к украинцам едва ли не самые разнообразные вышиванки. Среди популярных есть рубашка под названием Velych известного бренда украинской этноодежды, а также вышиванка с простым названием "Владимир".

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Рубашка с пиксельным орнаментом дубовых листьев Velych от Etnodim – на сайте бренда цена такой мужской вышиванки составляет 4 200 гривен.



Вышиванка в цвете хаки / Фото из Instagram президента

В то же время вышитая рубашка "Владимир" от Varenyky Fashion, в которой президент был одет в этом году на Пасху, стоит гораздо больше – 12,5 тысячи гривен.



Пасхальное обращение Владимира Зеленского / Фото president.gov.ua

Кроме того, на День Независимости в прошлом году Елена Зеленская была одета в белую рубашку, которая была вышита вручную от известного бренда исключительных вещей Gunia Project. Это эксклюзивная вещь, поэтому цена неизвестна.

Что касается вышиванки Владимира Зеленского, то ее создал бренд Damirli. Стоимость рубашки составляет 375 евро – по среднему банковскому курсу, по состоянию на 15 мая, это 16 тысяч гривен.



Владимир и Елена Зеленские в День Независимости-2023 / Фото president.gov.ua

Мировые знаменитости надевают вышиванки

Похвастаться образами в различных вышитых изделиях может и известный украинский боксер Александр Усик. Он, как и президент Украины, часто одевает вышиванки известных украинских брендов. На фото ниже цена мужской накидки с орнаментом от бренда Damirli составляет 1 000 евро – это почти 43 тысячи гривен.

Александр Усик в вышиванках / Скриншоты из Instagram боксера

В то же время стоимость вышиванки "Колосья" от украинского дизайнера Юлии Магдич, в которой был одет украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко во время семейной фотосессии, составляет 28 тысяч гривен.



Семейная фотосессия Александра Зинченко и его жены Влады Седан со своей дочкой / Скриншот из Instagram футболиста

Еще в начале полномасштабного вторжения бизнесвумен, писательница и мать Илона Маска, Мэй Маск, обратилась со словами поддержки к украинцам. Одета она была в длинный вышитый кафтан от дизайнера Магдич. Его цена составляет 110 тысяч гривен.



Мэй Маск в украинском наряде / Скриншот из Instagram знаменитости

Ведущая Екатерина Осадчая также отдает предпочтение украинской одежде от дизайнера Юлии Магдыч. На фото Екатерина одета в платье "Братчики", стоимостью в более 77 тысяч гривен.



Екатерина Осадчая в желто-голубом кафтане / Скриншот из Instagram ведущей

Семья бывшего президента Петра Порошенко, как и он лично, любит одевать украинские вышиванки на праздники. Поэтому, на известном фото семьи можно разглядеть, что все вышиванки Порошенко от дизайнера Роксоланы Богуцкой. Цена женской рубашки стартуют от 750 до 900 долларов (от 29 тысяч до более 35 тысяч гривен), а мужской – от 320 до 440 долларов (от 12 тысяч до более 17 тысяч гривен).



Семья Порошенко в вышиванках / Фото из открытых источников

Певица Джамала в прошлом году в День вышиванки похвасталась дизайнерской рубашкой от Виты Кин, стоимость которой стартует от 1 000 долларов, или же от 39,5 тысячи гривен.



Классическая блуза от Виты Кин / Скриншот из Instagram Джамалы

Заметьте! В локальных магазинах Украины стоимость женской рубашки колеблется от более 1 000 гривен до более 2 000 гривен, в зависимости от качества материала и вышивки. Мужская стоит меньше – можно найти цену от 750 гривен.