Как изменились экономические показатели

Согласно прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, влияние войны четко ощущается в Центральной и Восточной Европе.

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Разница в процентах между пятилетними облигациями нескольких стран, например Польша, Венгрия, Хорватия, и Латвия, и аналогичными немецкими облигациями выросла после начала войны. Теперь эта разница стабильно больше одного процента.

Геополитические давления также влияют на повышенные расходы на заимствования, которые наблюдаются в странах ЕБРР в ЕС. Средняя доходность пятилетних правительственных облигаций выросла на три процентных пункта с начала 2022 года до апреля 2024 года в регионах, где действует Банк,

– говорится в заявлении ЕБРР.

Интересно! ЕБРР оперирует в примерно 40 странах, которые расположены от восточной части Европейского Союза до Центральной Азии.

Прогноз на ближайшие годы

Ожидается, что экономический рост в Центральной Европе и странах Балтии постепенно будет улучшаться, с прогнозом на 2024 год в 2,2% и последующим ускорением до 3,1% в 2025 году. Однако прогнозы роста для нескольких экономик были снижены с сентября 2023 года из-за слабой экономической активности в последние месяцы.

В странах ЕБРР на юго-востоке ЕС ожидается рост ВВП с 2,0% в 2023 году до 2,8% в 2024 году, что поддерживается гибкой фискальной политикой и крепким реальным ростом заработных плат.