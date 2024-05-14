Условия для отмены валютных ограничений

Глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с Американской торговой палатой в Украине и Европейской бизнес ассоциацией, заявил, что каждый шаг НБУ является умеренным и запланированным.

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Андрей Пышный Глава НБУ Важно, что наши решения полностью соответствуют задекларированной нами Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Пока НБУ не позволит бизнесу гасить старые долги валютой.

Валютный ресурс страны является ограниченным, а потому мы пока не можем дать возможность бизнесу и обслуживать, и погашать такие кредиты без ограничений. Это бы сгенерировало многомиллиардный спрос на валюту, что подорвало бы курсовую устойчивость и макрофинансовую стабильность,

– написал Пышный.

В течение последнего месяца НБУ получил много запросов на увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям. Однако сейчас регулятор не видит для этого достаточных оснований.

НБУ не имеет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата экспортной выручки. Первые будут создавать дополнительный спрос на иностранную валюту, вторые – скажутся на уменьшении предложения. Делать одномоментно разновекторные вещи – очень опасно,

– добавил глава НБУ.

После сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за I квартал 2024 года было положительным и в среднем составляло 134 миллионов долларов в месяц. Во втором полугодии 2023 году оно было отрицательным – где-то -1,3 миллиарда долларов в месяц.

Мы прозрачны и последовательны в своих действиях. И хотим соответствующих действий со стороны бизнеса. Ведь успех валютной либерализации во многом зависит от того, насколько ответственными будут предприятия,

– подытожил Пышный.

Напомним! С 4 мая НБУ ввел самое масштабное смягчение валютных ограничений с начала большой войны. Он касается только бизнеса. Последний пакет смягчений будет стоить 5,5 миллиарда долларов.