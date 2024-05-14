Как Россия нашла запасы нефти и газа

Дэвид Ратли, парламентский заместитель Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании, рассказал, что российскому исследовательскому судну было разрешено работать в указанном районе из-за того, что считалось, что россияне занимались только научными исследованиями.

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По словам Калуса Доддса, ученого-геополитолога и эксперта по вопросам Антарктиды, активность России в этой области похожа на разведку нефти и газа, а не на научные исследования. Он считает, что это может быть подготовка к добыче ископаемого топлива.

Интересно! Российские исследовательские суда сделали оценку запасов полезных ископаемых и представили ее британскому парламентскому комитету.

Действительно ли Россия будет добывать топливо на Антарктиде

Британцы считают, что Министерство иностранных дел подошло слишком доверчиво к планам России, поэтому существует серьёзная угроза начала бурения в этом регионе. Поэтому эксперты предостерегают, что надеяться на то, что Россия придерживается своих обязательств – очень наивно.

И это несмотря на то, что Антарктида является международной территорией, охраняемой, и добыча полезных ископаемых там запрещена. Более того, в конце этого месяца в Индии состоится встреча стран-участниц Договора об Антарктике, на которой обязательно будет обсуждаться российская активность в регионе. Этот договор действует до 2048 года.