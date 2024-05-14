Як Росія знайшла запаси нафти і газу

Девід Ратлі, парламентський заступник Державного секретаря з закордонних справ Великої Британії, розповів, що російському дослідницькому судну було дозволено працювати у вказаному районі через те, що вважалося, що росіяни займалися лише науковими дослідженнями.

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За словами Калуса Доддса, вченого-геополітолога та експерта з питань Антарктиди, активність Росії в цій області схожа на розвідку нафти й газу, а не на наукові дослідження. Він вважає, що це може бути підготовка до видобутку викопного палива.

Цікаво! Російські дослідницькі судна зробили оцінку запасів корисних копалин та представили її британському парламентському комітету.

Чи справді Росія буде видобувати паливо на Антарктиді

Британці вважають, що Міністерство закордонних справ підійшло занадто довірливо до планів Росії, тому існує серйозна загроза початку буріння у цьому регіоні. Тому експерти застерігають, що сподіватися на те, що Росія дотримається своїх зобов'язань – дуже наївно.

І це попри те, що Антарктида є міжнародною територією, що охороняється, і видобуток корисних копалин там заборонений. Щобільше, наприкінці цього місяця в Індії відбудеться зустріч країн-учасниць Договору про Антарктику, на якій обов'язково буде обговорюватися російська активність у регіоні. Цей договір діє до 2048 року.