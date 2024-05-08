Чому доходи Росії зростають попри санкції

У березні доходи Росії від експорту нафти зросли до 17,2 мільярда доларів. А все тому, що завдяки розширенню тіньового флоту, Росії вдається підтримувати стабільний експорт нафти та надалі порушувати встановлені цінові обмеження.

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Так, середня ціна Urals FOB Приморськ і Новоросійськ, а також ESPO FOB Козьмино у березні зросла на близько 2 долари за барель – до рівня, що значно перевищує поріг верхньої цінової межі. Водночас російський експорт нафти морем зріс на 4% завдяки збільшенню поставок сирої нафти на 12%, тоді як експорт нафтопродуктів скоротився на 6%.

Цікаво! Індія збільшила імпорт російської нафти на 3% – до 1 445 тисяч барелів на добу. Тим часом загальний імпорт Туреччини перевищив 800 тисяч барелів на добу з листопада 2023 року.

При цьому, провідну роль у перевезенні російської нафти нині займають менеджери суден з ОАЕ, Китаю та Греції. Що стосується експорту російських нафтопродуктів, то серед найбільших постачальників домінують грецькі компанії та турецька Modern Gemi Isletmeciligi As і Oil Tankers Scf Mgmt Fzco.

Як Росія розширює тіньовий флот та уникає санкцій

Як відомо, Росія розширила свій тіньовий флот, додавши до нього 35 нових танкерів для заміни 41 судна, яке було включено до списку SDN OFAC у грудні 2023 року. Саме він забезпечив експорт близько 2,8 мільйона барелів сирої нафти та 1,1 мільйона барелів нафтопродуктів на добу в березні.

Цікаво! 223 завантажені танкери тіньового флоту без страхування IG P&I вийшли з російських портів.

Таким чином, Росія продовжує уникати санкцій, передаючи підсанкційні танкери новим компаніям:

чотири зареєстровані в ОАЕ судноплавні компанії потрапили під санкції Великої Британії та згодом передали танкери іншим еміратським фірмам;

а компанія Stream Ship Management Fzco стала найбільшим перевізником російської нафти після того, як перебрала управління танкерами, якими раніше керувала компанія Oil Tankers Scf Mgmt Fzc, що перебуває під санкціями OFAC.

Чи будуть введені нові санкції

Стратегія США щодо введення санкцій проти окремих суден тіньового флоту дозволила вивести їх з регулярного комерційного обігу. Вже 4 квітня додатково запровадили санкції проти Oceanlink Maritime Dmcc та її 13 танкерів за зв’язки з Іраном, 7 з яких також перевозили російську нафту без страхування IG P&I.

Цікаво! Станом на 12 квітня 2024 року OFAC застосувало санкції проти 41 танкера: 37 з яких були розвантажені без запланованих рейсів, тоді як 3 завершували свої поточні рейси.

Таким чином, прогнозується, що у 14-му пакеті санкцій ЄС також можуть ввести додаткові санкції проти тіньового флоту Росії. Пропоновані заходи передбачають заборону суднам доступу до портів ЄС та зони стоянки, а також ускладнять логістику їхньої експлуатації, заборонивши їм використовувати європейські компанії для надання низки послуг.