Як змінилися економічні показники
Згідно з прогнозом Європейського банку реконструкції та розвитку, вплив війни чітко відчувається у Центральній та Східній Європі.
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Різниця у відсотках між п'ятирічними облігаціями кількох країн, як-от Польща, Угорщина, Хорватія, та Латвія, та аналогічними німецькими облігаціями зросла після початку війни. Тепер ця різниця стабільно більша за один відсоток.
Геополітичні тиски також впливають на підвищені витрати на запозичення, які спостерігаються в країнах ЄБРР у ЄС. Середня дохідність п'ятирічних урядових облігацій зросла на три відсоткові пункти з початку 2022 року до квітня 2024 року у регіонах, де діє Банк,
– йдеться в заяві ЄБРР.
Прогноз на найближчі роки
- Очікується, що економічне зростання в Центральній Європі та країнах Балтії поступово покращуватиметься, з прогнозом на 2024 рік у 2,2% та подальшим прискоренням до 3,1% у 2025 році. Однак прогнози зростання для декількох економік були знижені з вересня 2023 року через слабку економічну активність в останні місяці.
- У країнах ЄБРР на південному сході ЄС очікується зростання ВВП з 2,0% у 2023 році до 2,8% у 2024 році, що підтримується гнучкою фіскальною політикою та міцним реальним зростанням заробітних плат.
- Аналогічно, регіон Західних Балкан прогнозує збільшення зростання до 3,3% у 2024 році з 2,5% торік.