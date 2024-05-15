Курс валют в банках
- По состоянию на утро 15 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,55 гривны (+5 копеек против 14 мая), а продажа – 40,02 гривны (+2 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,60 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43,20 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,93 гривны (-2 копейки), а продажа – 40,04 гривны (-1 копейка).
- Евро покупают за 43,15 гривны (+6 копеек), а продают за 43,30 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,70 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,10 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43 гривны (+2 копейки), а продажа – 43,39 гривны (без изменений).
Сколько будет стоить доллар
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, с начала 2024 года девальвация гривны составила почти 4%.
Таким образом, в течение следующих 8 месяцев в бюджете страны рассчитана девальвация гривны может составить еще 3% от начального курса доллара в январе.
Ситуация на валютном рынке может развиваться по двум основным сценариям.
- Первый вариант – в мае будет аналогичная апрелю ситуация. То есть в начале лета доллар будет иметь значение ориентировочно 40 гривен.
- Второй вариант – после активной девальвации может наступить период курсового затишья, поэтому в мае курсовые изменения будут в пределах 39,2 – 40 гривен за доллар.