Курс валют у банках

Станом на ранок 16 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,50 гривні (-5 копійок проти 15 травня), а продаж – 40 гривень (-2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,70 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 43,35 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривні (-3 копійки), а продаж – 40 гривень (-4 копійки).

(-3 копійки), а продаж – (-4 копійки). Євро купують за 43,24 гривні (+9 копійок), а продають за 43,43 гривні (+13 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 16 травня, обмінники купують долар в середньому за 39,70 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,10 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43 гривні (+2 копійки), а продаж – 43,39 гривні (без змін).

Які прогнози щодо курсу долара

Як повідомляють в НБУ, населення України погіршили свої прогнози щодо курсу долара. Відтак у березня очікувалося, що курс буде на рівні 39,80 гривні, а минулого місяця – аж 40,73 гривні.

Крім того, фінансові аналітики також погіршили очікування: у березня з 41,13 гривні до у 41,81 гривні у квітні.

На сьогодні банкіри очікують, що курс зросте до 41,69 гривні. Хоча в січні прогноз становив 41,31 гривні.

Нагадаємо! На 2024 рік у держбюджеті закладений середній курс на рівні 40,70 гривні. А вже у грудні цього року курс може сягнути 42,10 гривні.

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