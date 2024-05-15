Чого очікують від курсу долара
У квітні 2024 року населення України погіршило свої прогнози щодо курсу долара протягом наступного року. У березні вони очікували на курс 39,80 гривні, а минулого місяця уже на 40,73 гривні.
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Фінансові аналітики теж погіршили очікування з 41,13 гривні у березні до 41,81 гривні у квітні.
Нині банкіри прогнозують, що курс зросте до 41,69 гривні. Проте у січні їх прогноз становив 41,31 гривні.
Курс долара 15 травня
Протягом доби курс долара суттєво не змінився. У фінустановах спостерігалося коливання у обидві сторони в діапазоні 1 – 5 копійок.
- У банках: купівля – 39,55 гривні, продаж – 40,02 гривні;
- В обмінниках: купівля – 39,70 гривні, продаж – 40,10 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 39,93 гривні, продаж – 40,04 гривні.