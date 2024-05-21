Как платят пенсию в Украине

Украинцы могут получать свои пенсии или "Укрпочтой", или через выбранный банк. Удобный способ они выбирают индивидуально.

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Однако пенсионеры со статусом ВПЛ могут получать свои выплаты только через Ощадбанк.

Требования к банковским счетам пенсионеров

  • счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;
  • текущий счет открывается именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат;
  • должен быть активным (действующим).

Напомним, что в заявлении о назначении или перерасчете пенсии указывается номер счета в международном формате IBAN. Он состоит из 29 цифр и букв.

Пенсионер обязательно должен сообщать ПФУ об изменении своих реквизитов или банка. Сделать это можно непосредственно через сайт Пенсионного фонда.