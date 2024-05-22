Це стало можливим завдяки рішенню Ради Європейського Союзу, яка напередодні схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

Цікаво Росія агресивно реагуватиме: що означає рішення ЄС щодо коштів від заморожених активів

Першу виплату Україна отримає в липні 2024 року

Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав рішення Ради Євросоюзу, що розблоковує використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

Швидкість залишається ключовим фактором. І Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні,

– сказав він.

Водночас Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів Росії набере чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Ресурси (з російських активів – 24 Канал) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – наголосили там.

Зрештою у 2024 році всі отримані з російських активів кошти ЄС скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічну програму надання Україні економічної допомоги. За даними Єврокомісії, йдеться про 2,5 – 3 мільярди євро.

При цьому рішення дозволяють визначити пріоритетність потреб, які, ймовірно, зміняться з часом. Розподіл переглядатиметься щорічно з першим переглядом до 1 січня 2025 року.

Зверніть увагу! Після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 мільярдів євро. Понад дві третини з них заморожені в Європейському Союзі.

На що підуть заморожені активи, які передасть Україні ЄС