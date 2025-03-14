Такое мнение 24 Каналу высказал полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем, отметив, что президент США, вероятно, не уменьшит свое давление на Владимира Зеленского. По его словам, проведение выборов в Украине во время войны невозможно конституционно.

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"Однако и физически почти нереально провести свободные и честные выборы, когда столько военных на фронте, а часть гражданских находится на оккупированных Россией территориях, или за рубежом", – сказал он.

Имеет ли Путин влияние на Трампа

Филипп Ингрэм выразил надежду, что со временем все увидят, как Трамп начнет усиливать давление на кремлевского диктатора. Важно, чтобы ему удалось заставить Путина пойти на уступки.

Если этого не произойдет, то это для меня будет означать, что Владимир Путин имеет какой-то контроль над Дональдом Трампом. Это влияние может быть любым,

– предположил полковник британской армии в отставке.

Он напомнил, что Трамп, как бизнесмен ранее много работал с Россией. Возможно, в Кремле есть какой-то метод, чтобы манипулировать президентом США, ведь россияне умеют это делать.

Интересно. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел переговоры с Владимиром Путиным, во время которых попросил российского лидера "помиловать" украинских военных, которые якобы оказались в окружении в Курской области. Он также заявил, что есть высокие шансы на урегулирование войны в Украине.

Несмотря на все, очень важно, чтобы европейские лидеры дали четко понять, что они будут оказывать всю возможную поддержку Украине.