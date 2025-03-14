Таку думку 24 Каналу висловив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем, зазначивши, що президент США, ймовірно, не зменшить свій тиск на Володимира Зеленського. За його словами, проведення виборів в Україні в час війни неможливо конституційно.

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"Проте і фізично майже нереально провести вільні та чесні вибори, коли стільки військових на фронті, а частина цивільних перебуває на окупованих Росією територіях, або за кордоном", – сказав він.

Чи має Путін вплив на Трампа

Філіп Інґрем висловив сподівання, що з часом всі побачать, як Трамп почне посилювати тиск на кремлівського диктатора. Важливо, щоб йому вдалось змусити Путіна піти на поступки.

Якщо цього не станеться, то це для мене буде означати, що Владімір Путін має якийсь контроль над Дональдом Трампом. Цей вплив може бути будь-яким,

– припустив полковник британської армії у відставці.

Він нагадав, що Трамп, як бізнесмен раніше багато працював з Росією. Можливо, у Кремлі є якийсь метод, щоб маніпулювати президентом США, адже росіяни вміють це робити.

Цікаво. Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів переговори з Владіміром Путіним, під час яких попросив російського лідера "помилувати" українських військових, які нібито опинилися в оточенні в Курській області. Він також заявив, що є високі шанси на врегулювання війни в Україні.

Попри все, дуже важливо, аби європейські лідери дали чітко зрозуміти, що вони надаватимуть всю можливу підтримку Україні.