Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Доля заморожених коштів
Євросоюз може спрямувати кошти з заморожених російських активів на потреби оборонно-промислового комплексу України. Високопоставлений дипломат сказав, що таку пропозицію обговорюватимуть міністри закордонних справ та оборони під час зустрічі у Брюсселі наступного тижня.
Ідея полягає в тому, щоб використовувати ці кошти не для відшкодування країнам-членам, а для попереднього фінансування негайних закупівель в Європі або за її межами, а також в Україні,
– сказав єврочиновник.
Джерело каже, що така ідея з’явилась після форуму оборонної промисловості, який відбувся у Брюсселі на початку травня. Дипломат поділився, що українська сторона наполягає, що має виробничі потужності, а не вистачає лише фінансування.
"Ми подивимося, як використати частину прибутків від активів Росії для безпосередньої підтримки оборонної промисловості в Україні", – додав співрозмовник.
Гроші Росії у ЄС
- Франція раніше повідомила, що вона виступає за те, щоб передати Україна доходи від заморожених російських грошей. Міністр фінансів країни заявив, що вони хочуть мобілізувати ці активи якнайкраще та якнайшвидше в рамках міжнародного права.
- Загалом, такий варіант міг би принести Україні додаткових 50 мільярдів доларів. Це відсотки від заморожених 300 мільярдів Росії. Пропозиція передати всі гроші зустріла опір з боку чиновників. Кошти планують надати саме на військові потреби держави.
- Єврокомісія прогнозує, що Україна отримає виплати з заморожених активів вже у липні – з виплатами двічі на рік. За даними Єврокомісії, йдеться про 2,5 – 3 мільярди євро.