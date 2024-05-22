Заморожені активи у вигляді кредитів

Єллен зазначила, що нині обговорюється план щодо використання відсотків від 300 мільярдів доларів заморожених російських державних активів для фінансування українських військових потреб.

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Очікується, що ці кошти можуть скласти до 50 мільярдів доларів, але будуть виділені у вигляді кредитів.

Я вважаю, що для G7 важливо працювати разом, щоб продемонструвати єдиний фронт і показати, що ми можемо генерувати значні ресурси для підтримки України протягом наступних кількох років. І хоча Америка підтримує Україну, і я очікую, що Конгрес, за необхідності, ухвалить майбутні пакети допомоги, Україна має значні потреби, і можливість мобілізувати значні ресурси для допомоги Україні є важливою,

– заявила Єллен.

Цікаво! Спочатку Єллен наполягала на повній конфіскації російських коштів. Однак, ця пропозиція зустріла опозицію з боку чиновників ЄС, оскільки такі дії могли б становити системний ризик для єдиної європейської валюти.

Європейський Союз зробив останній крок у затвердженні плану, за яким надприбутки, отримані від російських активів у Euroclear, будуть спрямовані на користь України.

Коли Україна отримає перші кошти від російських активів

Україна має отримати кошти з заморожених російських активів, загальна сума яких складає приблизно 2,8 мільярда євро.

Ці фінанси будуть використані для підтримки оборонних зусиль України. Мінімум 90% отриманих коштів буде спрямовано на потреби українських військових.

Зауважте! 21 травня Європейська комісія оголосила про те, що Україна може очікувати на першу виплату з доходів, отриманих від використання заморожених російських активів у ЄС, вже у липні 2024 року.

Це стало можливим завдяки рішенню Ради Європейського Союзу, яке дозволяє направляти доходи від заморожених російських активів на підтримку України.

Зауважте! Також Єврокомісія уточнила, що це рішення набере чинності після його публікації в Офіційному журналі ЄС. Кошти з російських активів будуть використані для підтримки України з липня 2024 року, з періодичними виплатами двічі на рік.

В кінцевому підсумку, у 2024 році, весь дохід від російських активів, що перебувають під юрисдикцією ЄС, буде спрямовано до механізму Ukraine Facility, чотирирічної програми економічної допомоги Україні, яка складатиметься з 2,5 до 3 мільярдів євро, за даними Єврокомісії.